Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Яка була загроза?

Повітряну тривогу жовтого рівня оголосили у частині Івано-Франківської області о 22:41. Місцева влада закликала відреагувати на загрозу, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника на регіон.

Реактивний БпЛА із Хмельниччини у напрямку Івано-Франківщини,

– написали військові.

Близько 23:02 в обласному центрі прогриміли вибухи. Марцінків уточнив, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

О 23:14 було оголошено відбій повітряної тривоги. Однак, за словами мера, небезпека протягом ночі зберігається.

Місцеві медіа зазначають, що це перший випадок, коли ворожий реактивний дрон дістався Прикарпаття.