Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Яка була загроза?
Повітряну тривогу жовтого рівня оголосили у частині Івано-Франківської області о 22:41. Місцева влада закликала відреагувати на загрозу, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника на регіон.
Реактивний БпЛА із Хмельниччини у напрямку Івано-Франківщини,
– написали військові.
Близько 23:02 в обласному центрі прогриміли вибухи. Марцінків уточнив, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.
О 23:14 було оголошено відбій повітряної тривоги. Однак, за словами мера, небезпека протягом ночі зберігається.
Місцеві медіа зазначають, що це перший випадок, коли ворожий реактивний дрон дістався Прикарпаття.