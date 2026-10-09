Про це 9 жовтня повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Які наслідки атаки?

Під російською атакою була Північ області. Через обстріл постраждали п'ятеро людей із багатодітної родини. Серед поранених – 10-річна дитина, яка перебуває у важкому стані.

Коваль уточнив, що за потреби дитину транспортують до обласної лікарні.

До того ж понівечено житловий будинок сім'ї – він зазнав значних пошкоджень.

Керівництво громади перебуває на зв'язку з ОВА та готує необхідну допомогу постраждалим, додав Коваль.

Нагадаємо, ворог вже атакував Рівненщину цього дня. Внаслідок попереднього обстрілу травмувалася місцева жителька та було пошкоджено приватні будинки.

Уночі 9 жовтня росіяни атакували торговельний центр "Епіцентр" на околицях Чернігова. У центральній частині будівлі виникала пожежа, проте ніхто не постраждав.

Напередодні в Івано-Франківську внаслідок падіння уламків безпілотника теж зайнялась пожежа. На жаль, загинув сторож, який охороняв одну з будівель.