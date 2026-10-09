Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у телеграмі

Що відомо про наслідки російського терору?

Ворожий удар призвів до травмування місцевої жительки та руйнувань у приватному секторі.

Постраждалій жінці наразі надають необхідну медичну допомогу. На місці обстрілу працюють усі екстрені та профільні служби для фіксації наслідків атаки.

Нагадаємо, унаслідок атаки у Фастівському районі Київщини жінка отримала садна на чолі, їй надали допомогу на місці. Також там пошкоджено приватні будинки та загорілася трава. У Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки, пожежі ліквідували рятувальники. На щастя, у цьому районі обійшлося без постраждалих.

У ніч проти 9 жовтня російські військові атакували торговельний центр "Епіцентр" на території поблизу Чернігова. Удар зафіксували після 3:00, унаслідок влучання в центральній частині будівлі виникла пожежа, яка поширилася на дах. Рятувальники ліквідували загоряння, до робіт залучили 65 співробітників ДСНС та 21 одиницю спецтехніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Коім того, російські війська завдали шести ударів по житловій забудові Запоріжжя. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще восьмеро людей, серед яких дитина та поліцейський, дістали поранення.