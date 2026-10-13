Про це у телеграм-каналі повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Які наслідки ворожої атаки

За попередніми даними, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. Займання ліквідували, триває розбір завалів.

За інформацією закладу освіти, всі студенти перебували в укриттях. Є постраждалі серед адміністративних працівників університету.

Пошкоджений корпус непридатний для навчання та потребує відбудови. Постраждали також сусідні навчальні корпуси: зокрема, вибито вікна. Повний масштаб пошкоджень уточнюється,

– повідомив міністр.

І додав, що університет розглядає можливість повністю перейти на дистанційне навчання до кінця цього тижня. Надалі організацію освітнього процесу визначатимуть з урахуванням доступних приміщень і безпечних локацій.

Наш пріоритет – безпека людей і забезпечення умов для продовження навчання. Студенти та працівники університету мають отримати необхідну підтримку. Росія продовжує цілеспрямовано атакувати заклади освіти,

– наголосив посадовець.

Що відомо про атаку Росії на виші та наукові установи