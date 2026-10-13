Про це у телеграм-каналі повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.
Які наслідки ворожої атаки
За попередніми даними, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. Займання ліквідували, триває розбір завалів.
За інформацією закладу освіти, всі студенти перебували в укриттях. Є постраждалі серед адміністративних працівників університету.
Пошкоджений корпус непридатний для навчання та потребує відбудови. Постраждали також сусідні навчальні корпуси: зокрема, вибито вікна. Повний масштаб пошкоджень уточнюється,
– повідомив міністр.
І додав, що університет розглядає можливість повністю перейти на дистанційне навчання до кінця цього тижня. Надалі організацію освітнього процесу визначатимуть з урахуванням доступних приміщень і безпечних локацій.
Наш пріоритет – безпека людей і забезпечення умов для продовження навчання. Студенти та працівники університету мають отримати необхідну підтримку. Росія продовжує цілеспрямовано атакувати заклади освіти,
– наголосив посадовець.
Що відомо про атаку Росії на виші та наукові установи
- 28 вересня російський дрон атакував будівлю НАН України. Вона розташована неподалік головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.
- 2 вересня ворожі дрони атакували навчальні корпуси Національного університету харчових технологій у Києві. Вони також розташовані неподалік КНУ.
- У виші також днями перевіряли інформацію про недопуск до укриття студентів КНУ під час тривоги не підтвердили. Її не підтвердили.