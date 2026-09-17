Росія знову вдарила по "Київстару": чи загрожує абонентам втрата зв'язку

У четвер, 17 вересня, російські війська знову завдали удару по інфраструктурі українського мобільного оператора "Київстар". Постраждав об'єкт компанії у Київській області.

Які наслідки атаки

Внаслідок атаки зазнала пошкоджень будівля, де розміщується обладнання компанії, розповіли в "Київстарі".

За даними оператора, під час удару співробітники не постраждали.

Фахівці вже працюють на місці та оцінюють масштаби пошкоджень.

Наразі команда працює над оцінкою наслідків атаки,

– зазначили в "Київстарі".

Втім, попри пошкодження об'єкта, всі послуги для абонентів продовжують надаватися без жодних змін.

Які були атаки на Київстар раніше

Нагадаємо, що це далеко не перша атака Росії на "Київстар".

Лише 11 вересня російський безпілотник влучив у будівлю компанії в Києві. Тоді був пошкоджений офіс інженерної команди, однак працівники не постраждали,. Пошкодження не вплинули на роботу мережі.

Та найбільш руйнівною стала хакерська атака на "Київстар" у грудні 2023 року, коли мільйони абонентів на кілька днів залишилися без мобільного зв'язку та домашнього інтернету. Тоді росйським кіберзлочинцям вдалося проникнути в ядро мережі, проте українські фахівці змогли повністю відновити систему та посилити захист, щоб ефективніше протистояти новим загрозам.