Яке рішення ухвалив український уряд для забезпечення безпеки на ЧАЕС

Росія здійснила дронову атаку на ЧАЕС. Удар пошкодив саркофаг, що закриває реактор. Постраждала саме зовнішня обшивка.

Чи буде ЧАЕС обладнано додатковим захистом

Український уряд збільшить фінансування для забезпечення безпеки на ЧАЕС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС – це спроба залякати Україну, Європу та світ.

Як зазначив Шмигаль, радіаційна загроза в Чорнобильській зоні наразі відсутня. Триває ліквідація наслідків.

Сьогодні Уряд спрямовує понад 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Збільшуємо фінансування на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком,

– наголосив прем'єр.