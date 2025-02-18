Чи буде ЧАЕС обладнано додатковим захистом

Український уряд збільшить фінансування для забезпечення безпеки на ЧАЕС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС – це спроба залякати Україну, Європу та світ.

Як зазначив Шмигаль, радіаційна загроза в Чорнобильській зоні наразі відсутня. Триває ліквідація наслідків.

Сьогодні Уряд спрямовує понад 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Збільшуємо фінансування на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком,
– наголосив прем'єр.

Що відомо про атаку на ЧАЕС?

У ніч на 14 лютого Росія атакувала ЧАЕС за допомогою безпілотника з фугасною бойовою частиною. У результаті цього було пошкоджено приблизно 15 метрів квадратних зовнішньої обшивки саркофага. Також деформовані вузли з’єднань верхньої частини гаража техобслуговування.