У четвер, 19 листопада, російські війська завдали цілеспрямованого удару по потужностях компанії Chanta. Вона спеціалізується на виробництві заморожених хлібобулочних виробів для бізнесу та закладів харчування.

По кому вдарив ворог минулого тижня

Внаслідок атаки підприємство зазнало серйозних пошкоджень, про що пише Instagram-сторінка бренду у вівторок, 24 листопада.

На щастя, ніхто з працівників не постраждав. І це для нас найголовніше,

– йдеться у дописі.

Наголошується, що це вже друга атака на підприємство від початку повномасштабного вторгнення. Водночас, попри значні руйнування, компанія вже розпочала відновлювальні роботи та докладає всіх зусиль, аби якнайшвидше відновити виробництво.

Ми не зупиняємось. Не здаємось. Продовжуємо працювати та відбудовувати,

– наголосили у Chanta.

Нагадаємо, що ТОВ "Чанта Маунт" – це українське підприємство. Воно зареєстроване на Київщині. Компанія виробляє заморожені хлібобулочні вироби та напівфабрикати.

Наразі російські війська постійно атакують українські бізнеси. Внаслідок обстрілів страждають компанії, підприємства, заклади тощо.

Наприклад, нещодавно Росія вдарила по магазину NOVUS на Київщині. Внаслідок атаки загинули люди. Компанія звернулася до українців із важливою заявою.