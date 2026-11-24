Кто стал мишенью врага на прошлой неделе

В результате атаки предприятие получило серьезные повреждения, о чем сообщает Instagram-страница бренда во вторник, 24 ноября.

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К счастью, никто из сотрудников не пострадал. И это для нас самое главное– говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже вторая атака на предприятие с начала полномасштабного вторжения. В то же время, несмотря на значительные разрушения, компания уже приступила к восстановительным работам и прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить производство.

Мы не останавливаемся. Не сдаемся. Продолжаем работать и восстанавливать– подчеркнули в Chanta.

Напомним, что ООО "Чанта Маунт" – это украинское предприятие. Оно зарегистрировано в Киевской области. Компания производит замороженные хлебобулочные изделия и полуфабрикаты.

В настоящее время российские войска постоянно проводят атаки на украинские предприятия. В результате обстрелов страдают компании, предприятия, заведения и т. д.

Например, недавно Россия нанесла удар по магазину NOVUS в Киевской области. В результате атаки погибли люди. Компания обратилась к украинцам с важным заявлением.