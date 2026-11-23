Що сталося у Вишневому

Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника 22 листопада постраждав супермаркет мережі Novus, що призвело до людських жертв, про що йдеться на сторінці Novus у фейсбуці.

Adv

Сьогодні ми разом із нашою командою та покупцями переживаємо страшну трагедію. Через черговий обстріл та падіння уламків БПЛА загинули люди– зазначили в компанії.

Керівництво мережі запевняє, що не залишить людей сам на сам із бідою. Наразі представники Novus особисто зв’язуються з постраждалими та сім’ями, які втратили найрідніших внаслідок російського удару по супермаркету, щоб надати необхідну допомогу.

Це величезний біль і непоправна втрата для кожного з нас. Немає слів, які могли б зараз розрадити та підтримати рідних та близьких. Ми вже зв’язуємося з постраждалими та родинами загиблих, щоб особисто висловити співчуття, надати необхідну допомогу та підтримку в цей важкий час– додали у дописі.

Реклама

Нагадуємо, що атака на Вишневе відбулася 22 листопада 2026 року. Тоді у компанії розповіли, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено один із магазинів NOVUS.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що люди просто прийшли до магазину. І звичайний похід за покупками обернувся трагедією.