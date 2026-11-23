Обстріл магазину Novus у Вишневому / Фото Novus у Фейсбуці
Черговий російський терор приніс трагічні наслідки для одного з великих ритейлерів Київщини. Керівництво мережі вже відреагувало на ситуацію.
Що сталося у Вишневому
Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника 22 листопада постраждав супермаркет мережі Novus, що призвело до людських жертв, про що йдеться на сторінці Novus у фейсбуці.
Сьогодні ми разом із нашою командою та покупцями переживаємо страшну трагедію. Через черговий обстріл та падіння уламків БПЛА загинули люди
Керівництво мережі запевняє, що не залишить людей сам на сам із бідою. Наразі представники Novus особисто зв’язуються з постраждалими та сім’ями, які втратили найрідніших внаслідок російського удару по супермаркету, щоб надати необхідну допомогу.
Це величезний біль і непоправна втрата для кожного з нас. Немає слів, які могли б зараз розрадити та підтримати рідних та близьких. Ми вже зв’язуємося з постраждалими та родинами загиблих, щоб особисто висловити співчуття, надати необхідну допомогу та підтримку в цей важкий час
Нагадуємо, що атака на Вишневе відбулася 22 листопада 2026 року. Тоді у компанії розповіли, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено один із магазинів NOVUS.
Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що люди просто прийшли до магазину. І звичайний похід за покупками обернувся трагедією.
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