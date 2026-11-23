Обстрел магазина Novus в Вишневом / Фото Novus в фейсбуке
Очередной российский террор привел к трагическим последствиям для одного из больших ритейлеров Киевской области. Руководство сети уже отреагировало на ситуацию.
Что произошло в Вишневом
В результате падения обломков вражеского беспилотника 22 ноября пострадал супермаркет сети Novus, что привело к человеческим жертвам, о чем говорится на странице Novus в фейсбуке.
Сегодня мы вместе с нашей командой и покупателями переживаем страшную трагедию. В результате очередного обстрела и падения обломков БПЛА погибли люди
Руководство сети уверяет, что не оставит людей наедине с бедой. В настоящее время представители Novus лично связываются с пострадавшими и семьями, потерявшими самых близких в результате российского удара по супермаркету, чтобы оказать необходимую помощь.
Это огромная боль и невосполнимая утрата для каждого из нас. Нет слов, которые могли бы сейчас утешить и поддержать родных и близких. Мы уже связываемся с пострадавшими и семьями погибших, чтобы лично выразить соболезнования, оказать необходимую помощь и поддержку в это тяжелое время
Напоминаем, что атака на Вишневое произошла 22 ноября 2026 года. Тогда в компании сообщили, что в результате вражеской атаки был поврежден один из магазинов NOVUS.
Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что люди просто пришли в магазин. И обычный поход за покупками обернулся трагедией.
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