Об этом первыми сообщили местные телеграм-каналы. Позже информацию о атаке на супермаркет подтвердил глава ОВА Тимур Ткаченко.

Adv

популярные видео

Что известно о возможной атаке на Novus в Вишневом?

По словам чиновника, в результате удара по магазину один человек погиб. Еще трое человек ранены, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Люди просто пришли в магазин за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за российской атаки– написал Ткаченко.

Он уточнил, что пожар в здании магазина ликвидирован.

Внутри супермаркета после атаки: смотрите видео

Последствия удара по ТЦ в Вишневом: смотрите видео

Отметим, что в ОВА не указали, какой именно магазин подвергся атаке. Между тем в сети пишут, что речь идет о ТЦ Novus. Также отмечалось, что в супермаркет попал дрон "Герань-5".

Появилось и видео, на котором люди выбегают из магазина после прилета.

Реклама

Люди спасаются после атаки дрона: смотрите видео

Напомним, что Киевская область в течение дня находится под атакой российских дронов. Ранее вражеский беспилотник попал в пятиэтажку в Дымере. В результате удара разрушен целый подъезд. Спасательные работы на месте прилета продолжаются. По состоянию на вечер 17:46 количество погибших выросло до 3, среди них – 18-летний парень.