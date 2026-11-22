Хронология событий Последнее событие 13 мин назад 22 ноября 2026 18:02 18:02, 22 ноября Под завалами в Димере ведут поиски около 15 человек Число пропавших без вести под обломками пятиэтажного дома возросло до примерно 15 человек, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. При этом 11 жильцов дома удалось эвакуировать, для них организуют временное жилье. 17:53 17:53, 22 ноября В Димерской общине объявили день траура по погибшим В связи с трагедией, произошедшей в результате попадания российского дрона в жилой дом 22 ноября, в общине объявлен день траура, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. 17:46 17:46, 22 ноября Число погибших в Димере возросло до трех Из-под завалов жилого дома спасатели извлекли тело еще одной жертвы, сообщили в Киевской областной государственной администрации. Поисковая операция на месте удара продолжается. 17:28 17:28, 22 ноября Военно-воздушные силы предупредили о появлении нового дрона в Димере Военные зафиксировали очередной вражеский реактивный беспилотник, направляющийся в сторону Димера с севера. Угроза авиаударов по населенным пунктам Киевской области сохраняется. 17:08 17:08, 22 ноября Россия пытается обвинить украинскую ПВО в ударе по Димеру Кремлевские пропагандисты развернули кампанию дезинформации, утверждая, что подъезд пятиэтажного дома в Димере обрушился якобы из-за действий сил ПВО, сообщает Центр противодействия дезинформации. В ведомстве подчеркнули, что враг использует такие вбросы для снятия с себя ответственности за военное преступление. Реклама 14:52 14:52, 22 ноября Спасатели подтвердили гибель 18-летнего юноши ГСЧС уточнила информацию о жертвах: из-под завалов извлекли тело второго погибшего. Число пропавших без вести на месте удара достигает 11 человек. 12:40 12:40, 22 ноября Число пострадавших в Димере возросло до четырех В больницу госпитализировали мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщила ОВА. Спасательные работы на месте обрушения продолжаются. 06:54 06:54, 22 ноября Российский дрон попал в пятиэтажный дом в Димере В результате прямого попадания беспилотника обрушились квартиры с первого по пятый этаж, вспыхнул пожар. Экстренные службы приступили к эвакуации людей.

О смертельных последствиях вражеского удара сообщили глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и ГСЧС Украины. В Вышгородском районе продолжается разбор разрушенных железобетонных конструкций и тушение отдельных очагов пожара.

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Масштабы разрушений в жилом доме

Взрыв полностью уничтожил жилые помещения в одном из подъездов с первого по пятый этаж. Взрывной волной повреждены расположенное рядом здание детского сада и местный магазин. Сотрудники ГСЧС смогли эвакуировать девять жителей, однако связь со многими жильцами пока отсутствует.

Среди пострадавших – подросток, получивший множественные осколочные ранения руки и находящийся под наблюдением врачей. Еще одна пострадавшая, 22-летняя девушка, получила помощь на месте.

Циничные фейки российской пропаганды

Почти сразу после удара российские подконтрольные медиаресурсы начали распространять дезинформацию о якобы взрыве в результате работы противовоздушной обороны. Как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации, подобные заявления являются стандартной тактикой Кремля для сокрытия очередного военного преступления против мирного населения.