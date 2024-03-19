Втрати Росії: який результат українських атак на підприємства росіян

Україна почала атакувати російські підприємства. Зокрема, і нафтопереробні потужності.

До чого призводять українські атаки

Відповідно до останніх даних, 600 тисяч барелів від щоденних російських нафтопереробних потужностей зараз недоступні. Це стало можливим, завдяки регулярним атакам українських безпілотників.

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Удари безпілотників на вихідних вразили кілька заводів в Росії, деякі з яких знаходяться в глибині її кордонів, що призвело до зростання ф'ючерсів на дизельне паливо четверту сесію поспіль, в той час, як ф'ючерси на бензин зросли шосту сесію поспіль,

– йдеться у матеріалі Bloomberg

Своєю чергою, генеральний директор міжнародної енергетичної групи Gunvor Group Торбйорн Торнквіст заявив, що атаки безпілотників і їх наслідки вплинуть на експорт дистилятів. За його словами, відбудеться зниження цього показника на декілька сотень тисяч барелів.

Як розвиватиметься ситуація

Раніше Gunvor виступала масштабним трейдером нафти з Росії. Однак, після початку повномасштабного вторгнення, компанія відмовилась від російської сировини.

Експерти вважають, що відновити потужності росіяни зможуть щонайменше через декілька тижнів, чи навіть місяців після атаки. Щобільше, руйнація російських підприємств сприятиме підвищенню вартості нафти. Орієнтовно, ціна може збільшитись на 4 долари за барель, через значні ризики.

При цьому, постачання сирої нафти з США, ймовірно, зросте цьогоріч. Але показник збільшення буде вдвічі меншим ніж торік. Для порівняння, у 2023 році щоденний показник зріс на 700 – 800 тисяч барелів.

що JPMorgan Chase оцінює втрати Росії у 900 тисяч барелів щоденно.