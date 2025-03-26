За пів року Україна нанесла російській енергетиці збитків на більш як 600 мільйонів доларів

З 1 вересня 2024 року до 12 лютого 2025 року завдяки українським атакам російська енергетика зазнала збитків у розмірі щонайменше 60 мільярдів рублів. Відповідно до теперішнього курсу це орієнтовно 658 мільйонів доларів.

Які наслідки атак України по російським енергооб'єктам

Також за ці пів року було сильно пошкоджено чи знищено декілька десятків російських військових об'єктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Зверніть увагу! Статистика показує, що як мінімум 67% українських ударів успішні. Точну цифру визначити важко, оскільки довести причетність України до деяких подій – неможливо.

Наскільки далекими були удари:

більшість ударів були здійснені на відстань 100 – 150 кілометрів;

середня відстань ударів не перевищує 650 кілометрів;

"найглибшими" були чотири удари на 850 – 900 кілометрів.

Зауважте! Декілька українських дронів подолали 1000 кілометрів вглиб Росії.

Найуспішнішим місяцем за ці пів року був вересень у 2024 році. Зокрема, тоді було повністю знищено два стратегічні склади боєприпасів у Торопці та Тихорецьку.

Якщо спочатку Україна переважно атакувала військову інфраструктуру, то згодом ситуація змінилась. Поступово атаки почали спрямовуватись саме на НПЗ.