Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Уражене обладнання відіграє важливу роль у технологічному процесі заводу, розповідає "Мілітарний". Наслідки можуть призвести до "простою" підприємства протягом кількох місяців.

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Що відомо про збитки НПЗ

За словами росіян, після вибухів через атаку українських БпЛА на Сизранському НПЗ розпочалася пожежа. Загиблих і постраждалих немає, оскільки персонал перебував у захисних спорудах на території підприємства.

Уражена установка є одним із "найдорожчих і найважливіших елементів" нафтопереробних заводів, без такого обладнання подальша обробка сировини неможлива.

Окрім того, "Мілітарний" зазначає – через західні санкції та обмеження постачання іноземних компонентів до Росії ремонт значно ускладнюється й стає дорожчим.

Нагадаємо, 19 лютого дрони вже атакували Сизранський НПЗ. Тоді БпЛА також міг поцілити в АВТ-6.