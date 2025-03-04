Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали та керівника ЦПД РНБО лейтенанта Андрія Коваленка. Зауважимо, що вищезгаданий об'єкт є важливим для забезпечення російської армії.

Дивіться також Окупанти заявляють атаку під Ростовом: під ударом опинилися НПЗ та нафтопровід

Що відомо про атаку на НПЗ

Крім НПЗ під Ростовом, безпілотні літальні апарати, згідно з повідомленнями росіян, атакували Сизранський нафтопереробний завод, поруч з об'єктом чули вибухи. За словами місцевих, у районі чули від 3 до 5 гучних звуків та бачили кілька яскравих спалахів. Інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає.

У Самарській області повідомляють про вибухи: дивіться відео

За словами керівника ЦПД, у лютому, після атаки, цей НПЗ вже призупиняв свою роботу. За його словами, він має потужність перероблення 8,9 мільйона тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії.

Сизранський НПЗ горить: дивіться відео

Коваленко зазначив, що НПЗ спеціалізується на паливі, авіаційному гасу та бітумі. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ,

– зауважив він.

Нагадаємо, Сизранський НПЗ у Самарській області Росії вже був атакований дронами вночі проти 19 лютого. Тоді було пошкоджено установку первинної переробки нафти, безпілотник упав на встановлення АВТ-6, після чого сталася пожежа площею 30 квадратних метрів.