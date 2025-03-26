Які наслідки атак України по російським енергооб'єктам

Також за ці пів року було сильно пошкоджено чи знищено декілька десятків російських військових об'єктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Зверніть увагу! Статистика показує, що як мінімум 67% українських ударів успішні. Точну цифру визначити важко, оскільки довести причетність України до деяких подій – неможливо.

Наскільки далекими були удари:

більшість ударів були здійснені на відстань 100 – 150 кілометрів;

середня відстань ударів не перевищує 650 кілометрів;

"найглибшими" були чотири удари на 850 – 900 кілометрів.

Зауважте! Декілька українських дронів подолали 1000 кілометрів вглиб Росії.

Найуспішнішим місяцем за ці пів року був – вересень у 2024 році. Зокрема, тоді було повністю знищено два стратегічні склади боєприпасів у Торопці та Тихорецьку.

Якщо спочатку Україна переважно атакувала військову інфраструктуру, то згодом ситуація змінилась. Поступово атаки почали спрямовуватись саме на НПЗ.