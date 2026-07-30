Ворог знову вгатив по енергетиці: на Сумщині масштабні аварійні відключення

На ранок четверга, 30 липня, значна частина споживачів у Сумській області залишилася без світла. Російська армія вкотре атакувала енергетичну систему регіону.

Які наслідки атаки ворога

Через наслідки ворожих обстрілів були запроваджені аварійні відключення, повідомило споживачам "Сумиобленерго".

У частині Сумщини маємо масштабне аварійне знеструмлення. Причина - наслідки систематичних атак армії РФ на об'єкти енергетики. Працюємо над відновленням розподілу електроенергії,

– заявили в компанії.

В Укренерго уточнили, що аварійні відключення на Сумщині викликані пошкодженням енергетичного обладнання.

Без світла залишилася велика кількість споживачів у місті Суми та прилеглих громадах.

Обмеження обіцяють скасувати одразу, як завершать аварійно-відновлювальні роботи.

Проте наразі з усіх регіонів найскладніша ситуація з енергопостачанням саме на Сумщині.

Які ще регіони постраждали

Водночас під ворожі обстріли потрапили енергооб'єкти й в інших регіонах України, повідомило Міненерго.

Через бойові дії та обстріли тимчасово без світла залишається частина споживачів ще у п'яти областях:

Донецькій;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Харківській;

та Черкаській.

На жаль, ворожа атака цієї ночі забрала життя одного з енергетиків.

Внаслідок нічної атаки ворога маємо втрати серед колег. На Дніпропетровщині загинув енергетик. Щиро співчуваємо родині, друзям і колегам,

– зазначили в Міненерго.

Однак енергетики знаходяться на місцях пошкоджень – скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Аварійні бригади працюють, щоб якнайшвидше повернути світло українцям.

Нагадаємо, що Сумщина постійно знаходиться під обстрілами російської армії. Вже не вперше чимало абонентів залишається без світла після атак. Зокрема, 29 червня Укренерго повідомляло про найбільшу кількість нових знеструмлених споживачів у регіоні.

Ця прифронтова область навіть отримала енергетичну допомогу від Великої Британії на понад 300 тисяч євро через Фонд підтримки енергетики України.