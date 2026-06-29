Що відомо про російську атаку

Найскладніша ситуація на Сумщині, де найбільша кількість нових знеструмлених споживачів, про що повідомили в Укренерго.

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Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема, енергетики роблять все можливе, аби заживити абонентів в усіх областях якомога швидше.

Що ще розповіли українцям

В Укренерго також повідомили, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання на тлі високої температури повітря. У понеділок, 29 червня, станом на 09:30, воно було на 7,4%, вищим, ніж у цей час попередньо робочого дня – у п’ятницю, 26 червня.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00,

– йдеться у повідомленні.

В Укренерго попросили обмежити користування потужними електроприладами та максимально ощадливо споживати електроенергію у вечірні години, а саме – з 16:00 до 23:00. Саме цей час є періодом найбільшого навантаження на енергосистему у період спеки.

Таким чином, проблеми в українській енергосистемі виникають на тлі погодних умов. Це може, зокрема, вплинути на запровадження графіків відключень в усіх регіонах.

Що ще відомо про ситуацію зі світлом

Українців закликали бути готових до різних сценаріїв. Річ у тім, що найближчі дні українська енергосистема працюватиме у складному режимі.

Зокрема, графіки відключень світла вже повернулися у низку областей. Серед них Івано-Франківська, Запорізька, Миколаївська тощо.