24 Канал розповідає, де та коли саме не буде світла. Наразі обленерго дають попередні графіки, оперативна ситуація може динамічно змінюватися.
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Де вимикатимуть світло?
- Миколаїв
У вівторок з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом 1 черга.
- Черкаси
Для всіх категорій споживачів області з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом 1 черга. Для промисловості та бізнесу – з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- Івано-Франківськ
Діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня й на Івано-Франківщині.
Відключення на Івано-Франківщині / Фото обленерго