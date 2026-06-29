24 Канал розповідає, де та коли саме не буде світла. Наразі обленерго дають попередні графіки, оперативна ситуація може динамічно змінюватися.

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Де вимикатимуть світло?

Миколаїв

У вівторок з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом 1 черга.

Черкаси

Для всіх категорій споживачів області з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом 1 черга. Для промисловості та бізнесу – з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі.

Івано-Франківськ

Діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня й на Івано-Франківщині.

Відключення на Івано-Франківщині / Фото обленерго