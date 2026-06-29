Чи повернуться відключення світла на тлі високих температурних показників, розповів гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

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Яка ситуація в енергетиці?

За словами Коваленка, у Києві кожні додаткові +3°C додають близько 100 мегаватів навантаження на систему.

"І мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження", – зауважив він.

Але проблема не лише у споживанні. Адже спека - це серйозне випробування й для обладнання, яке вже понад 4 роки працює в умовах війни і пережило численні атаки.

Після зимових обстрілів енергетики стабілізували систему і повернули в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Але наразі також триває активний сезон ремонтів і відновлення.

Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі,

– наголосив Коваленко.

Він сподівається, що вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень, але потрібно бути готовими до різних сценаріїв.

Тож павербанки та гаджети мають бути зарядженими.

Водночас Запоріжжяобленерго уже попередило про можливі відключення 30 червня.

По області у період з 16:00 до 22:00 вівторка можливе застосування графіків погодинних відключень в обсязі однієї черги одночасно.

Також цього дня з 16:00 до 22:00 прогнозується застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі (5 черг) для промисловості та бізнесу.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль закликав готуватися до складної ситуації зі світлом та теплом і взимку. Київ разом із партнерами продовжує підготовку енергетичної та критичної інфраструктури до нового опалювального сезону.