Вернутся ли отключения света на фоне высоких температур, рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Смотрите также : Непощадная жара +38 и без осадков: прогноз погоды на 29 июня

Какова ситуация в энергетике?

По словам Коваленко, в Киеве каждые дополнительные +3°C добавляют около 100 мегаватт нагрузки на систему.

"И речь идет не только о бытовых кондиционерах. Крупные системы кондиционирования офисов, магазинов, торговых центров и предприятий создают очень существенную дополнительную нагрузку", – отметил он.

Но проблема не только в потреблении. Ведь жара – это серьёзное испытание и для оборудования, которое уже более 4 лет работает в условиях войны и пережило многочисленные атаки.

После зимних обстрелов энергетики стабилизировали систему и вернули в строй значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас также продолжается активный сезон ремонтов и восстановления.

Часть инфраструктуры находится на ремонте, часть работает буквально на пределе своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме,

– подчеркнул Коваленко.

Он надеется, что удастся пройти этот период без существенных ограничений, но нужно быть готовыми к различным сценариям.

Поэтому павербанки и гаджеты должны быть заряжены.

В то же время "Запорожьеоблэнерго" уже предупредило о возможных отключениях 30 июня.

По области в период с 16:00 до 22:00 во вторник возможно применение графиков почасовых отключений в объеме одной очереди одновременно.

Также в этот день с 16:00 до 22:00 прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме (5 очередей) для промышленности и бизнеса.

К слову, министр энергетики Денис Шмыгаль призвал готовиться к сложной ситуации с электричеством и теплом и зимой. Киев вместе с партнерами продолжает подготовку энергетической и критической инфраструктуры к новому отопительному сезону.