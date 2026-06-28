Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 29 червня?

У понеділок прогнозують невелику хмарність. День мине без опадів.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

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Температура вночі становитиме +18 – +23, а вдень підійметься до +29 – +34. У більшості районів Правобережжя очікується сильна спека +35 – +38.

На Сході України вночі термометри показуватимуть +14 – +19, а вдень +25 – +30.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +32…+34;
  • Ужгород +34…+36;
  • Львів +34…+36;
  • Івано-Франківськ +34…+36;
  • Тернопіль +33…+35;
  • Чернівці +34…+36;
  • Хмельницький +32…+34;
  • Луцьк +35…+37;
  • Рівне +34…+36;
  • Житомир +32…+34;
  • Вінниця +31…+33;
  • Одеса +26…+28;
  • Миколаїв +30…+32;
  • Херсон +29…+31;
  • Сімферополь +27…+29;
  • Кропивницький +29…+31;
  • Черкаси +30…+32;
  • Чернігів +30…+32;
  • Суми +26…+28;
  • Полтава +28…+30;
  • Дніпро +27…+29;
  • Запоріжжя +28…+30;
  • Донецьк +26…+28;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +26…+28.

Погода 29 червня

Прогноз погоди на 29 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що Європа зараз страждає від аномальної спеки, яка б'є рекорди й забирає людські життя. Вона спершу охопила країни Західної та Центральної Європи, а потім продовжила рухатися на Схід.

Невдовзі епіцентр спеки в Європі переміститься з Піренейського півострова на Балкани.