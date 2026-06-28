Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 29 червня?

У понеділок прогнозують невелику хмарність. День мине без опадів.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +18 – +23, а вдень підійметься до +29 – +34. У більшості районів Правобережжя очікується сильна спека +35 – +38.

На Сході України вночі термометри показуватимуть +14 – +19, а вдень +25 – +30.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +32…+34;

Ужгород +34…+36;

Львів +34…+36;

Івано-Франківськ +34…+36;

Тернопіль +33…+35;

Чернівці +34…+36;

Хмельницький +32…+34;

Луцьк +35…+37;

Рівне +34…+36;

Житомир +32…+34;

Вінниця +31…+33;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +30…+32;

Херсон +29…+31;

Сімферополь +27…+29;

Кропивницький +29…+31;

Черкаси +30…+32;

Чернігів +30…+32;

Суми +26…+28;

Полтава +28…+30;

Дніпро +27…+29;

Запоріжжя +28…+30;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +24…+26;

Харків +26…+28.

Прогноз погоди на 29 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що Європа зараз страждає від аномальної спеки, яка б'є рекорди й забирає людські життя. Вона спершу охопила країни Західної та Центральної Європи, а потім продовжила рухатися на Схід.

Невдовзі епіцентр спеки в Європі переміститься з Піренейського півострова на Балкани.