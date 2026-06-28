27 червня у Львові зафіксували температуру у 32, 4 градуса. Про це повідомили у Львівському регіональному центру з гідрометеорології.

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Як температура у Львові встановлює рекорди?

Синоптики зауважили, що попередній рекорд для цього дня становив 31,9 градуса. Це було ще у червні далекого 1961-ого року.

Нагадаємо, що аналогічна ситуація була і 25 червня. Температура повітря тоді піднялася до 30,2 градуса. Це новий абсолютний рекорд для цієї дати за весь час спостережень. Попередній максимум становив 29,2 градуса і тримався майже 60 років – його фіксували лише у 1951 та 1967 роках.

Зауважимо, що спекотні дні для Львова ще попереду. 28 червня у місті очікується сильна спека 35 – 37 градусів. Опадів не буде.

Щоб люди могли освіжитися у таку важку погоду, на площі Ринок було встановлено два розпилювачі води. Під ним можна пройти, не замочивши одяг. Також у Львові функціонують десятки декоративних та питних фонтанів, де теж можна відшукати порятунок від спеки.