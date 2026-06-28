27 июня во Львове зафиксировали температуру 32,4 градуса. Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Как температура во Львове устанавливает рекорды?

Синоптики отметили, что предыдущий рекорд для этого дня составлял 31,9 градуса. Это было еще в июне далекого 1961 года.

Напомним, что аналогичная ситуация наблюдалась и 25 июня. Тогда температура воздуха поднялась до 30,2 градуса. Это новый абсолютный рекорд для этой даты за все время наблюдений. Предыдущий максимум составлял 29,2 градуса и держался почти 60 лет – его фиксировали только в 1951 и 1967 годах.

Отметим, что жаркие дни для Львова еще впереди. 28 июня в городе ожидается сильная жара 35 – 37 градусов. Осадков не будет.

Чтобы люди могли освежиться в такую тяжелую погоду, на площади Рынок были установлены два распылителя воды. Под ними можно пройти, не намочив одежду. Также во Львове работают десятки декоративных и питьевых фонтанов, где тоже можно найти спасение от жары.