Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для РБК-Україна.

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Коли послабшає спека?

Наталія Птуха розповіла, що сильна спека місцями збережеться 1 липня, але насамперед у південних областях, де температура повітря ще може бути від 35 до 38 градусів тепла. Уже з 2 липня очікується поступове послаблення спеки.

Попри зниження денної температури, ночі ще будуть теплими, у цей час доби стовпчики термометрів покажуть від 18 до 24 градусів тепла, а якщо значення не опускаються нижче 20 градусів тепла, такі ночі називають тропічними.

За її словами, удень 2 липня температура повітря коливатиметься від 28 до 34 градусів тепла, після чого почне знижуватися, починаючи із західних регіонів. Згодом денні максимуми становитимуть близько від 22 до 28 градусів тепла.

Для літа, для липня – це досить комфортна, скажімо так, кліматична норма якраз,

– додала вона.

Чи є ця спека аномальною?

Представниця Укргідрометцентру наголосила, що остаточно оцінити цю хвилю спеки можна буде лише після її завершення, оскільки поточні температури є нетиповими не лише для цього періоду, але й для України загалом.

Наталія Птуха зауважила, що поточні температури наближаються до рекордних за весь час спостережень значень, і не виключає, що в окремі дні на території України можуть бути навіть оновлені температурні максимуми.

Крім вищезгаданого, синоптикиня зазначила, що температура повітря вище 35 градусів тепла для нашої країни є доволі рідкісним явищем, а в окремих європейських країнах цього року рекорди вже були перевищені.

Нагадаємо, що, згідно з місячним прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні у липні очікується спекотнішою за кліматичну норму. Також передбачають меншу кількість опадів, тому цей період може бути посушливим.