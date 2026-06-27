Їх встановили на площі Ринок – перед Ратушею та позаду неї. Про це розповіли у Львівській міській раді.

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Де у Львові можна освіжитися у спеку?

Розпилювачі працюватимуть у спекотні дні з 10:00 до 20:00.

Вода в розпилювачах не ллється струменем, а перетворюється на дрібний туман. Тому можна пройти крізь нього в одязі й майже не намокнути, уточнили у "Львівводоканалі".

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Розпилювачі води допомагають пережити львів'янам спекотні дні / Фото міськрада

Люди рятуються від спеки у Львові: дивіться відел

Нагадаємо, що у Львові також є декоративні і питні фонтани.

Декоративні фонтани працюють на:

  • проспекті Свободи, біля Оперного театру;
  • площі Галицька (фонтан "Да Вінчі");
  • площі Кринична (біля станції "Підзамче");
  • площі Двірцева (біля Залізничного вокзалу);
  • площі Коліївщини;
  • вулиці Коперника – "Криниця з левами";
  • вулиці Коперника "Володій";
  • площі Митна.

У Стрийський парку функціонує фонтан "Івасик-Телесик".

Питні фонтани є на:

  • площі Ринок, 1 (біля Ратуші);
  • проспекті Свободи – між клумбою Рьорінга і пам'ятником Тарасові Шевченку (на перетині з вулиці П. Беринди);
  • проспекті Свободи – біля Оперного театру (навпроти Національного музею);
  • сквер "На Валах", що на вулиці Підвальній (біля спортивного майданчика) — має ємність для пиття тварин, вулиця Степана Бандери – на території простору біля Органного залу;
  • вулиці Генерала Т. Чупринки, 85 – Франківська районна адміністрація;
  • перехресті вулиць Степана Бандери – Генерала Т. Чупринки;
  • площі Є. Маланюка;
  • площі Митна;
  • вулиці Личаківська, 175а– біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці;
  • перехресті вулиць Т. Шевченка – Д. Бортнянського;
  • площі Двірцевій (біля Залізничного вокзалу);
  • вулиці Виговського, 34.

Крім того, у Стрийському парку встановили два нові питні фонтани з ємностями для пиття людей і тварин.

Нагадаємо, що 25 червня температура у Львові побила рекорд, який тримався майже 60 років. Синоптики попереджають, що це лише початок хвилі спеки. Вже найближчими днями вона пошириться на більшу частину України. Найважче буде у західних областях, де прогнозують до 38 градусів.

Така висока температура може триматися кілька днів поспіль. Після періоду сильної спеки очікується зміна погоди – атмосферні фронти принесуть похолодання і зниження температури.