Її епіцентр переміститься з Піренейського півострова на Балкани. Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація (WMO), яка є частиною структури ООН.

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Де в Європі буде аномальна спека?

Екстремальна спека буде відбуватися зі збільшенням частоти, інтенсивності та тривалості, прогнозують експерти зі зміни клімату. Європа – континент, який найбільше відчуватиме це на собі.

За 50 років після історичної хвилі спеки в 1976 році Європа в цілому прогрілася приблизно на два градуси. Це континент, що найшвидше нагрівається, й екстремальні температури також зросли,

– сказав Джон Кеннеді, керівник кліматичної інформації в ВМО.

Зверніть увагу! Всесвітня метеорологічна організація - спеціалізована міжурядова організація ООН у сфері метеорології.

Високі температури зросли як за частотою, так і за інтенсивністю, на більшій частині поверхні суші у світі. У Європі є висока впевненість, що потепління відбувається через людський чинник.

Теплова хвиля, яка піднялася з Піренейського півострова, пошириться на значну частину Західної, Центральної та Південної Європи протягом наступних двох тижнів, за даними одного з регіональних європейських центрів моніторингу клімату ВМО. Згідно з прогнозами, фокус спеки, ймовірно, зміститься в бік Балкан.

Аномально високу температуру фіксують у таких країнах:

Франція;

Іспанія;

Велика Британія;

Нідерланди;

Німеччина;

Швейцарія.

Очікується, що температура буде від 3 до 10 градусів вищою середньотижневого показника для цієї пори року. В багатьох країнах прогнозують абсолютні щоденні максимальні температури вище 35 градусів. Також температура вночі може бути вище 20 градусів.

Чим небезпечна спека?

Екстремальну спеку називають "мовчазним вбивцею". За даними ВООЗ, у період з 2000 по 2019 рік щорічно було зареєстровано близько 489 тисяч смертей, пов'язаних з теплом.

Тепловий стрес виникає, коли організм отримує більше тепла, ніж може випустити. Тривалий вплив протягом декількох днів, особливо коли температура залишається високою вночі, означає, що організм входить в кожен новий день вже напружений. Літні люди, діти, вагітні, працівники на відкритому повітрі та люди, які не мають житла або живуть з хронічними захворюваннями перебувають у зоні ризику.

Також експерти пояснили, чому температура вища 20 градусів вночі є дуже небезпечною для людей.

Нічний час – це коли тіло має відновитися. Коли ми спимо, наша основна температура падає, наша серцево-судинна система відпочиває, і кумулятивний стрес спекотного дня починає полегшуватися. Коли ночі залишаються теплими, відновлення не відбувається. Тіло залишається під напругою цілодобово,

– пояснює Армель Кастеллан, експерт з питань екстремальних теплових послуг.

Що відомо про спеку в Європі?

Низка європейських країн страждає від надзвичайно високих температурних показників, спричинених глобальними кліматичними змінами. У багатьох країнах влада змушена запроваджувати найвищий – червоний рівень погодної небезпеки.

Тим часом у Львові температура вже перевищила 30 градусів, оновивши історичний рекорд. Він тримався з середини минулого століття.