Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 28 червня?
У неділю на небі буде невелика хмарність.
У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. А на решті території буде без опадів.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Вітер цього дня буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме +16 – +21, а вдень +29 – +34.
Найсильніша спека буде у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – +35 – +38.
А от у східних регіонах буде найпрохолодніше – +23 – +28.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +29…+31;
- Ужгород +33…+35;
- Львів +33…+35;
- Івано-Франківськ +33…+35;
- Тернопіль +32…+34;
- Чернівці +33…+35;
- Хмельницький +30…+32;
- Луцьк +32…+34;
- Рівне +32…+34;
- Житомир +31…+33;
- Вінниця +30…+32;
- Одеса +29…+31;
- Миколаїв +32…+34;
- Херсон +31…+33;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +29…+31;
- Черкаси +28…+30;
- Чернігів +27…+29;
- Суми +25…+27;
- Полтава +27…+29;
- Дніпро +27…+29;
- Запоріжжя +27…+29;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +24…+26.
Прогноз погоди на 28 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, що Європа зараз страждає від нестерпної температури. Аномальна спека б'є рекорди й забирає людські життя. Вона спершу охопила країни Західної та Центральної Європи, а потім продовжила рухатися на Схід.