Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 28 червня?

У неділю на небі буде невелика хмарність.

У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. А на решті території буде без опадів.

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Вітер цього дня буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +16 – +21, а вдень +29 – +34.

Найсильніша спека буде у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – +35 – +38.

А от у східних регіонах буде найпрохолодніше – +23 – +28.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +29…+31;
  • Ужгород +33…+35;
  • Львів +33…+35;
  • Івано-Франківськ +33…+35;
  • Тернопіль +32…+34;
  • Чернівці +33…+35;
  • Хмельницький +30…+32;
  • Луцьк +32…+34;
  • Рівне +32…+34;
  • Житомир +31…+33;
  • Вінниця +30…+32;
  • Одеса +29…+31;
  • Миколаїв +32…+34;
  • Херсон +31…+33;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +29…+31;
  • Черкаси +28…+30;
  • Чернігів +27…+29;
  • Суми +25…+27;
  • Полтава +27…+29;
  • Дніпро +27…+29;
  • Запоріжжя +27…+29;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +24…+26.

Погода 28 червня

Прогноз погоди на 28 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що Європа зараз страждає від нестерпної температури. Аномальна спека б'є рекорди й забирає людські життя. Вона спершу охопила країни Західної та Центральної Європи, а потім продовжила рухатися на Схід.