Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода 28 июня?

В воскресенье небо будет слегка облачным.

В восточных, Днепропетровской, днем также в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. А на остальной территории осадков не будет.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, 5–10 метров в секунду.

Температура ночью составит +16 – +21, а днём +29 – +34.

Самая сильная жара будет в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях – +35 – +38.

А вот в восточных регионах будет прохладнее всего – +23 – +28.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +29…+31;

Ужгород +33…+35;

Львов +33…+35;

Ивано-Франковск +33…+35;

Тернополь +32…+34;

Черновцы +33…+35;

Хмельницкий +30…+32;

Луцк +32…+34;

Ровно +32…+34;

Житомир +31…+33;

Винница +30…+32;

Одесса +29…+31;

Николаев +32…+34;

Херсон +31…+33;

Симферополь +26…+28;

Кропивницкий +29…+31;

Черкассы +28…+30;

Чернигов +27…+29;

Сумы +25…+27;

Полтава +27…+29;

Днепр +27…+29;

Запорожье +27…+29;

Донецк +24…+26;

Луганск +23…+25;

Харьков +24…+26.

Прогноз погоды на 28 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что Европа сейчас страдает от невыносимой жары. Аномальная жара бьет рекорды и уносит человеческие жизни. Сначала она охватила страны Западной и Центральной Европы, а затем продолжила продвигаться на восток.