Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog.

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Что будет с погодой на выходных?

Суббота, 27 июня

В западных областях погода будет переменной облачностью, без осадков. В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, а днем будет колебаться в пределах +27...+33 градусов.

В северных областях только днем местами пройдет незначительный кратковременный дождь, кое-где возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, а днем столбики термометров покажут +22...+27 градусов.

В центральных областях только днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+17 градусов, а днем повысится и составит +23...+28 градусов.

В южных областях и Крыму сохранится малооблачная погода без осадков. Сильного ветра также не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, а днем поднимется до значений в диапазоне +26...+31 градусов.

В восточных областях только в течение дня возможен небольшой кратковременный дождь, который местами будет сопровождаться грозой. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, а днем ожидается около +21…+26 градусов.

Воскресенье, 28 июня

В западных регионах ожидается сухая и жаркая погода под влиянием антициклона. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +31...+36 градусов.

В северных регионах в течение суток местами возможен кратковременный дождь в сопровождении грозы. Ночью температура воздуха составит +12...+17 градусов, а днем повысится и будет в диапазоне +26...+31 градусов.

В центральных регионах ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, зато днем прогнозируются сухие погодные условия. Температура воздуха ночью будет в пределах +13...+18 градусов, а днем ожидается +27...+32 градусов.

В южных регионах и в Крыму ожидается малооблачная погода без осадков. Сильного ветра в этой части страны не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем повысится до +28...+33 градусов.

В восточных регионах ночью осадков не ожидается, но днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, которые могут сопровождаться грозой. Ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов, а днем нагреется до +23...+28 градусов.

Кстати, согласно прогнозу Укргидрометцентра, июль в Украине ожидается более жарким, чем климатическая норма. В то же время синоптики прогнозируют дефицит осадков, из-за чего в большинстве регионов ближайший месяц может быть засушливым.