Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

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Какая погода будет 27 июня?

По данным синоптиков, существенных осадков на территории Украины в субботу, 27 июня, специалисты пока не прогнозируют. Лишь на северо-востоке страны днем местами возможны осадки в виде незначительного кратковременного дождя.

Ветер будет преобладать в северо-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов, на юге страны, а также в Закарпатье будет до 21 градуса тепла.

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В дневные часы она составит от 25 до 30 градусов тепла, при этом в западных областях столбики термометров покажут от 29 до 34 градусов тепла. Отмечается, что в Закарпатье ожидается сильная жара до 35 градусов тепла.

Какие температуры будут в крупных городах?

  • Киев +27…+29;
  • Ужгород +31…+33;
  • Львов +30…+32;
  • Ивано-Франковск +30…+32;
  • Тернополь +29…+31;
  • Черновцы +28…+30;
  • Хмельницкий +27…+29;
  • Луцк +29…+31;
  • Ровно +30…+32;
  • Житомир +27…+29;
  • Винница +26…+28;
  • Одесса +25…+27;
  • Николаев +27…+29;
  • Херсон +26…+28;
  • Симферополь +24…+26;
  • Кропивницкий +25…+27;
  • Черкассы +26…+28;
  • Чернигов +25…+27;
  • Сумы +23…+25;
  • Полтава +24…+26;
  • Днепр +25…+27;
  • Запорожье +25…+27;
  • Донецк +22…+24;
  • Луганск +22…+24;
  • Харьков +23…+25.

Прогноз погоды в Украине на 27 июня 2026 года
Прогноз погоды на 27 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, в целом в конце июня на территорию Украины придет жаркий африканский воздух. В связи с этим в течение ближайших выходных в ряде областей столбики термометров достигнут 35–38 градусов тепла.