Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

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Яка погода буде 27 червня?

За даними синоптиків, істотних опадів на території України протягом суботи, 27 червня, фахівці наразі не передбачають. Лише на північному сході країни вдень місцями можливі опади у вигляді незначного короткочасного дощу.

Вітер переважно рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів, на півдні крахни, а також Закарпатті пригріє до 21 градуса тепла.

У денні години вона становитиме від 25 до 30 градусів тепла, водночас у західних областях стовпчики термометрів покажуть від 29 до 34 градусів тепла. Зауважують, що на Закарпатті очікується сильна спека до 35 градусів тепла.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +27…+29;

Ужгород +31…+33;

Львів +30…+32;

Івано-Франківськ +30…+32;

Тернопіль +29…+31;

Чернівці +28…+30;

Хмельницький +27…+29;

Луцьк +29…+31;

Рівне +30…+32;

Житомир +27…+29;

Вінниця +26…+28;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +24…+26;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +26…+28;

Чернігів +25…+27;

Суми +23…+25;

Полтава +24…+26;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +25…+27;

Донецьк +22…+24;

Луганськ +22…+24;

Харків +23…+25.



Прогноз погоди на 27 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, загалом наприкінці червня до території України прийде спекотне африканське повітря. У зв'язку з цим протягом найближчих вихідних у низці областей стовпчики термометрів сягнуть 35 – 38 градусів тепла.