Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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В яких регіонах очікувати сильну спеку?

Сильну спеку в Україні спричинить жарке повітря з півночі Африки, що суне через південну та центральну Європу. Синоптики прогнозують, що вона триматиметься з 28 до 30 червня.

Температура повітря у 35 – 38 градусів тепла накриє західні області, а також Вінниччину та Житомирщину 28 червня. У наступні два дні такі позначки термометрів очікуються на усьому Правобережжі.

Синоптики попередили, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних та комунальних підприємств. Також можливе порушення у роботі залізниці та автомобільного транспорту. Крім того, розпечене повітря може негативно впливати на життєдіяльність населення.

Раніше синоптик Віталій Постригань повідомляв, що розжарене повітря з Європи дійде до українських регіонів, змішавшись з прохолоднішими повітряними масами. Тому наразі не очікується 45 градусів тепла, як, наприклад, було у Франції.

Водночас про спеку попередили й Київщину. У регіоні в останні дні червня прогнозують до 38 градусів тепла в денні години.