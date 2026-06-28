Её эпицентр сместится с Пиренейского полуострова на Балканы. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), входящая в структуру ООН.

Смотрите также: Сильная жара разогреет Украину до +38: прогноз погоды на 28 июня

Где в Европе будет аномальная жара?

Экстремальная жара будет происходить с увеличением частоты, интенсивности и продолжительности, прогнозируют эксперты по изменению климата. Европа — континент, который больше всего ощутит это на себе.

За 50 лет после исторической волны жары в 1976 году Европа в целом прогрелась примерно на два градуса. Это самый быстро нагревающийся континент, и экстремальные температуры также выросли,

– сказал Джон Кеннеди, руководитель отдела климатической информации ВМО.

Обратите внимание! Всемирная метеорологическая организация — специализированная межправительственная организация ООН в сфере метеорологии.

Высокие температуры участились и усилились на большей части суши в мире. В Европе существует высокая уверенность в том, что потепление происходит из-за антропогенного фактора.

Тепловая волна, которая поднялась с Пиренейского полуострова, распространится на значительную часть Западной, Центральной и Южной Европы в течение следующих двух недель, по данным одного из региональных европейских центров мониторинга климата ВМО. Согласно прогнозам, очаг жары, вероятно, сместится в сторону Балкан.

Аномально высокую температуру фиксируют в следующих странах:

Франция;

Испания;

Великобритания;

Нидерланды;

Германия;

Швейцария.

Ожидается, что температура будет на 3–10 градусов выше средненедельного показателя для этого времени года. Во многих странах прогнозируются абсолютные суточные максимальные температуры выше 35 градусов. Также температура ночью может превышать 20 градусов.

Чем опасна жара?

Экстремальную жару называют "тихим убийцей". По данным ВОЗ, в период с 2000 по 2019 год ежегодно регистрировалось около 489 тысяч смертей, связанных с жарой.

Тепловой стресс возникает, когда организм получает больше тепла, чем может выделить. Длительное воздействие в течение нескольких дней, особенно когда температура остается высокой ночью, означает, что организм вступает в каждый новый день уже в состоянии напряжения. Пожилые люди, дети, беременные, работники на открытом воздухе и люди, не имеющие жилья или страдающие хроническими заболеваниями, находятся в зоне риска.

Также эксперты объяснили, почему температура выше 20 градусов ночью очень опасна для людей.

Ночное время — это время, когда организм должен восстанавливаться. Когда мы спим, наша базальная температура снижается, сердечно-сосудистая система отдыхает, и накопленный за жаркий день стресс начинает спадать. Когда ночи остаются тёплыми, восстановление не происходит. Тело остается в напряженном состоянии круглосуточно,

– объясняет Армель Кастеллан, эксперт по вопросам экстремальных тепловых явлений.

Что известно о жаре в Европе?

Ряд европейских стран страдает от чрезвычайно высоких температур, вызванных глобальными климатическими изменениями. Во многих странах власти вынуждены вводить самый высокий — красный — уровень погодной опасности.

Между тем во Львове температура уже превысила 30 градусов, побив исторический рекорд. Он держался с середины прошлого века.