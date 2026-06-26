Про це чиновник розповів під час Конференції з відновлення України у Гданську, повідомляє 24 Канал.
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Що сказав Шмигаль?
Міністр енергетики вважає, що наступна зимова кампанія стане непростим випробуванням для нашої країни.
Ця зима буде важкою, і ми повинні бути готовими,
– заявив політик.
Він зазначив, що Україна має готуватися до складного опалювального сезону в будь-якому випадку. Чиновник сказав, що це важливе завдання навіть, якщо війну вдасться закінчити.
За словами Шмигаля, Київ спільно з партнерами продовжує підготовку енергетичної та критичної інфраструктури до нового опалювального сезону.
Міністр енергетики розповів, що нашій країні необхідно відновити понад 10 гігаватів генеруючих потужностей. Також необхідно розгорнути ще 3 гігавати нових децентралізованих енергетичних систем.
Вони мають підвищити витривалість української енергетики під час обстрілів. Шмигаль каже, що ці системи будуть менш уразливими до російських ударів і здатними працювати автономно. Ще одним важливим етапом підготовки України є розбудова багаторівневої системи захисту від ракет і дронів, а також посилення ППО.
Як Україна покращує енергетичну стійкість?
Шмигаль повідомив, що державні та приватні компанії енергетичного сектору України планують підписати угоди на залучення понад 1 мільярда євро фінансування. Він розповів, що вже була підписана угода на 210 мільйонів фунтів стерлінгів – на постачання пального для українських АЕС.
За підсумками Конференції з відновлення України вдалося залучити щонайменше 375 мільйонів євро на підтримку енергетичної інфраструктури. Серед країн, які виділили кошти: США, Швеція, Норвегія, Естонія, Ісландія та Литва.