Про це чиновник розповів під час Конференції з відновлення України у Гданську, повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Шмигаль?

Міністр енергетики вважає, що наступна зимова кампанія стане непростим випробуванням для нашої країни.

Ця зима буде важкою, і ми повинні бути готовими,

– заявив політик.

Він зазначив, що Україна має готуватися до складного опалювального сезону в будь-якому випадку. Чиновник сказав, що це важливе завдання навіть, якщо війну вдасться закінчити.

За словами Шмигаля, Київ спільно з партнерами продовжує підготовку енергетичної та критичної інфраструктури до нового опалювального сезону.

Міністр енергетики розповів, що нашій країні необхідно відновити понад 10 гігаватів генеруючих потужностей. Також необхідно розгорнути ще 3 гігавати нових децентралізованих енергетичних систем.

Вони мають підвищити витривалість української енергетики під час обстрілів. Шмигаль каже, що ці системи будуть менш уразливими до російських ударів і здатними працювати автономно. Ще одним важливим етапом підготовки України є розбудова багаторівневої системи захисту від ракет і дронів, а також посилення ППО.

Як Україна покращує енергетичну стійкість?

Шмигаль повідомив, що державні та приватні компанії енергетичного сектору України планують підписати угоди на залучення понад 1 мільярда євро фінансування. Він розповів, що вже була підписана угода на 210 мільйонів фунтів стерлінгів – на постачання пального для українських АЕС.

За підсумками Конференції з відновлення України вдалося залучити щонайменше 375 мільйонів євро на підтримку енергетичної інфраструктури. Серед країн, які виділили кошти: США, Швеція, Норвегія, Естонія, Ісландія та Литва.