Масштабні відключення світла зафіксовані на окупованих територіях Херсонської області, у Криму та Донецьку. Про це повідомляють моніторингові канали "Крымский ветер" та Exilenova+.

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Які наслідки нічної атаки на Крим?

Уночі з'являлися численні повідомлення про потужні вибухи у різних районах півострова. Гучно було у Севастополі, Бахчисараї, Керчі, Красноперекопську, Феодосії.

За даними моніторів, у Криму уражено одразу кілька електропідстанцій.

Ймовірно, біля села Некрасівка Бахчисарайського району завдано удар по електропідстанції.

У селі Мар'янівка Червоногвардійського району горить велика вузлова електропідстанція ПС 220/35 кВ "Мар'янівка".

Також уночі дрони прямували у напрямку Балаклавської ТЕС.

Після нічної атаки у Краснодарському краї на Тамані біля села Іллінка горить "Перехідний пункт "Кубань" так званого Кримського енергомосту.

До складу об'єктів кабельного переходу через Керченську протоку входять підводні кабельні лінії по дну Керченської протоки та перехідні пункти на обох берегах протоки (перехідний пункт на Таманському півострові та перехідний пункт на Кримському півострові).

З боку Таманського півострова розміщено майданчик перехідного пункту, ділянки КЛ 220 кВ від ПП "Кубань" до урізу води, під'їзна дорога до перехідного пункту та ПЛ 10 кВ для власних потреб перехідного пункту.

Термінал кабельної лінії 220 кВ: 16 підводних мідних кабелів з напругою 220 кВ та перерізом 1000 міліметрів квадратних. 4 лінії по 4 кабелі (3 фази + 1 резерв). Кожна лінія може пропустити 285 МВт електроенергії.

Пожежа на "Перехідному пункті "Кубань" / Фото з соцмережі

Зверніть увагу! Після успішних ударів по Криму на півострові вже протягом декількох днів діють графіки відключень електроенергії. Знеструмлення можуть тривати від 2 до 5 годин.

Де ще лунали вибухи і зникло світло?

Вибухи цілу ніч лунали на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Запоріжжі, зокрема у Донецьку та Мелітополі.

У Мелітополі після прильотів виникла пожежа, яка не стихла і на ранок. У Донецьку – після опівночі зникло світло.

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Також без електроенергії залишилася майже уся лівобережна Херсонщина. яка перебуває під окупацією. Про це вранці повідомив тамтешній гауляйтер Володимир Сальдо.

Усі округи Херсонської області повністю або частково знеструмлені Енергетики та аварійні служби вже працюють на місці і роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в наші будинки,

– написав колаборант.