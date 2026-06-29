Коментуючи ситуацію у Криму, колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в інтерв'ю 24 Каналу припустив, що затори на виїзді з окупованого півострова можуть бути спеціально зроблені Росією повільною роботою її пунктів огляду, аби використати цивільний транспорт як щит від дронових атак СОУ.

Дивіться також Виходу з такої кризи нема, – військовий експерт вразив проблемами Росії у Криму

На Кримському мосту кілометрові черги

Колишній очільник МЗС України також не виключає, що значний потік транспорту з Криму може бути й неконтрольованим процесом, адже в мережі безліч відео від росіян, як вони тікають та вивозять своїх родичів з півострова. Тому не варто відкидати варіант того, що затори утворились від великої кількості раптово охочих виїхати з півострова, адже населення налякане.

Це зрозуміло, адже над головою постійно щось літає і вибухає. До того ж нема світла, води, певних продуктів. Тому поки є можливість, їм треба кудись їхати. Триває хаотичний процес,

– озвучив Огризко.

Повне інтерв'ю Володимира Огризка: дивіться у відео

Ексочільник українського МЗС пояснив, що на кордоні з Росією тих, хто виїжджає з Криму, перевіряють прискіпливо, тому на це йде чимало часу. Росіяни остерігаються, що у цих чергах можуть бути люди, які їдуть на територію країни-агресорки з певними цілями на благо України.

Це прекрасний спосіб відправити людей на поки що російську територію, щоб зробити її не російською. Це традиційна справа спецслужб, які використовують такі відходи для того, щоб займатися своєю доволі цікавою діяльністю. Можливо, через це перевіряють всіх, бояться, аби такі особи раптом не в'їхали в Росію,

– припустив Огризко.

Підсумовуючи, ексміністр закордонних справ наголосив, що причин кілометрових черг автотранспорту на Кримському мосту збіглося декілька, але всі вони на користь Україні. Володимир Огризко переконаний, що росіяни, які тікають з півострова (деякі перелякані та зі сльозами на очах), мають відчути наслідки своєї неадекватної позиції, коли не цікавились політикою і думали, що зможуть насолоджуватись літнім сезоном на чужій землі.