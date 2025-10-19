Попри те, що Австрія раніше не підтримувала новий пакет санкцій проти Росії, нині країна заявила про готовність погодитися на обмеження. Зазначається, що головну перешкоду для голосування за новий пакет санкцій було усунено.

Чому Австрія погодилася підтримати 19 пакет санкцій?

Як відомо, міністри закордонних справ ЄС мають зустрітися 20 жовтня у Люксембурзі, щоб завершити узгодження пакету санкцій блоку проти Москви за її вторгнення в Україну, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Австрія підтримує подальший тиск на Росію та схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок,

– йдеться у заяві МЗС країни.

Нові обмеження проти Росії від ЄС включають низку енергетичних та фінансових заходів, зокрема заборону на імпорт російського зрідженого природного газу з 1 січня 2027 року, з перенесенням дати набрання чинності з 1 січня 2028 року.

Ще раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х заявила, що Євросоюз планує запровадити більш жорсткі обмеження щодо Росії що впливатимуть на 3 ключові сфери.

Цікаво, що ще раніше ухвалення цього пакету зайшло в глухий кут, адже Австрія вимагала від Євросоюзу розморозити деякі російські активи для компенсації австрійському Raiffeisen Bank International, за штрафи, що були накладені Росією. А ухвалення обмежень потребує одностайної підтримки 27 держав-членів.

Крім того, Словаччина вже висловила застереження щодо заборони на імпорт російського ЗПГ. Дипломати заявили, що очікується, що Єврокомісія опублікує листа, який має врахувати це занепокоєння.

Зверніть увагу! Кожен пакет санкцій потребує одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.

Що передбачає 19 пакет санкцій?