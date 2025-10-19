Несмотря на то, что Австрия ранее не поддерживала новый пакет санкций против России, сейчас страна заявила о готовности согласиться на ограничения. Отмечается, что главное препятствие для голосования за новый пакет санкций было устранено.

Почему Австрия согласилась поддержать 19 пакет санкций?

Как известно, министры иностранных дел ЕС должны встретиться 20 октября в Люксембурге, чтобы завершить согласование пакета санкций блока против Москвы за ее вторжение в Украину, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Австрия поддерживает дальнейшее давление на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник,

– говорится в заявлении МИД страны.

Новые ограничения против России от ЕС включают ряд энергетических и финансовых мер, в частности запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, с переносом даты вступления в силу с 1 января 2028 года.

Еще раньше президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х заявила, что Евросоюз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении России, которые будут влиять на 3 ключевые сферы.

Интересно, что еще раньше принятие этого пакета зашло в тупик, ведь Австрия требовала от Евросоюза разморозить некоторые российские активы для компенсации австрийскому Raiffeisen Bank International, за штрафы, что были наложены Россией. А принятие ограничений требует единодушной поддержки 27 государств-членов.

Кроме того, Словакия уже выразила предостережение относительно запрета на импорт российского СПГ. Дипломаты заявили, что ожидается, что Еврокомиссия опубликует письмо, который должен учесть это беспокойство.

Обратите внимание! Каждый пакет санкций требует единодушной поддержки 27 государств-членов ЕС.

Что предусматривает 19 пакет санкций?