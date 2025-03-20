Курс на європейську безпеку: Австрія збільшить оборонні витрати до 2% ВВП
- Австрія планує збільшити оборонні витрати до 2% ВВП до 2032 року для зміцнення обороноздатності та підвищення європейської безпеки.
- Федеральний канцлер Крістіан Штокер наголосив на важливості єдності Євросоюзу та готовності до рішучих кроків у відповідь на сучасні виклики.
До 2032 року Австрія планує збільшити оборонні витрати до 2% ВВП, що стане важливим кроком у зміцненні її обороноздатності та внеском у загальну безпеку Європи. Це рішення відповідає сучасним викликам та посиленню оборонної співпраці в межах ЄС.
Австрія вирішила інвестувати в оборону
Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер, виступаючи перед початком засідання Європейської ради в Брюсселі, оголосив, що до 2032 року Австрія збільшить свої оборонні витрати до 2% від ВВП, таким чином сприяючи європейській безпеці, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.
Читайте також Австралія впроваджує найбільший пакет санкцій проти Росії з 2022 року
Перед нами стоїть мета збільшити наші оборонні витрати до 2% ВВП до 2032 року. Це – більш ніж амбітна мета в той час, коли ми повинні скоротити бюджетний дефіцит. Але ми залишаємося на цьому шляху, тому що знаємо, що нам потрібно більше інвестувати в цю сферу. І ми будемо дивитися на інструменти, які зараз доступні. Там, де це нам підходить, ми будемо їх використовувати,
– сказав Штокер.
Він підкреслив, що на цей момент критично важливо, аби Євросоюз проявляв єдність і готовність до рішучих кроків та переозброєння Європи.
Ми вже вдруге збираємося на засідання Європейської Ради, і в нас дуже насичений порядок денний. Ми усвідомлюємо, що часи, в яких ми опинилися, є турбулентними, а виклики, безумовно, великими,
– зазначив канцлер
Канцлер підкреслив, що в умовах нинішніх труднощів Євросоюзу важливо показати єдність. Він також зауважив, що чим більші виклики та тиск, тим сильніша стає готовність до рішучих кроків.