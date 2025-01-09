Австрія має проблеми з Єврокомісією: у Politico назвали причину

Австрія може зіштовхнутися з дисциплінарними заходами Єврокомісії. Причиною тому є надмірні бюджетні видатки у 2024 – 2026 роках.

Що наразі відбувається в Австрії

Так Австрії загрожує спеціальний режим Євросоюзу, пише 24 канал з посиланням на Politico.

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Цей спецрежим передбачений для країн, чиї витрати вийшли за граничну межу. Тому Відню слід до 21 січня продемонструвати Єврокомісії переконливий план скорочення витрат.

Шанси вкластися у цей крайній термін, як зазначає видання, залежать від коаліційних переговорів. Вони щойно почалися заново на чолі з лідером ультраправих Гербертом Кіклем щодо формування уряду.

Якщо Австрія не подасть документ у визначені терміни, то опиниться у такому ж становищі, як Франція та Італія, у яких також високий держборг,

– наголошує Politico.

У матеріалі йдеться про те, що Австрійська партія свободи та Австрійська народна партія квапляться погодити план до початку наступного тижня. Однак інформація про це є неофіційною.

Цікаво! Однією з причин невдалих перемовин між Австрійською народною партією та соціал-демократами про уряд були гострі суперечки щодо збалансування бюджету.

