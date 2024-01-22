За вихідні знизилися роздрібні ціни на автогаз
22 січня 2024, 21:04Читать новость на русском
Джерело:Enkorr
За вихідні середня роздрібна ціна на автогаз знизилася на 11 копійок. На деяких АЗС здешевшання сягнуло 1,5 гривні за літр.
Як змінилися ціни на автогаз
Середня роздрібна ціна на автогаз знизилася на 011 копійок за літр за літр протягом вихідних — 19-22 січня. В середньому, вона становила 27,78 гривні за літр.
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Зміни в цінах за мережами АЗС:
- Найбільше зниження було у мережі «Рур груп»: на 1,5 гривні за літр — до 28,00 гривень за літр.
- Найменше падіння цін у «БРСМ-Нафта»: на 15 копійок за літр — до 26,68 гривні за літр.
- У мережах KLO, «Кворум», BVS та Green Wave: зниження на 50 копійок за літр.
- У ZOG та «Автотранс»: ціни зменшились на 1 гривню за літр і 0,8 гривні за літр — до 27,00 гривень за літр та 27,18 гривень за літр відповідно.
- У мережі Amic: зниження на 41 копійку — до 27,25 гривні за літр.