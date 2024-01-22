За вихідні знизилися роздрібні ціни на автогаз

За вихідні середня роздрібна ціна на автогаз знизилася на 11 копійок. На деяких АЗС здешевшання сягнуло 1,5 гривні за літр.

Як змінилися ціни на автогаз

Середня роздрібна ціна на автогаз знизилася на 011 копійок за літр за літр протягом вихідних — 19-22 січня. В середньому, вона становила 27,78 гривні за літр.

Читайте також Майже зрівнялися з європейськими цінами: вартість молока вийшла на десятирічний максимум

Зміни в цінах за мережами АЗС: