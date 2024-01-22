Как изменились цены на автогаз

Средняя розничная цена на автогаз снизилась на 0,11 копеек за литр за литр в течение выходных - 19-22 января. В среднем она составляла 27,78 гривны за литр.

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Изменения в ценах по сетям АЗС: