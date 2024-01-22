Как изменились цены на автогаз
Средняя розничная цена на автогаз снизилась на 0,11 копеек за литр за литр в течение выходных - 19-22 января. В среднем она составляла 27,78 гривны за литр.
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Изменения в ценах по сетям АЗС:
- Наибольшее снижение было в сети "Рур групп": на 1,5 гривны за литр - до 28,00 гривен за литр.
- Меньшее падение цен у «БРСМ-Нефть»: на 15 копеек за литр — до 26,68 гривны за литр.
- В сетях KLO, "Кворум", BVS и Green Wave: снижение на 50 копеек за литр.
- В ZOG и "Автотранс": цены уменьшились на 1 гривну за литр и 0,8 гривны за литр - до 27,00 гривен за литр и 27,18 гривен за литр соответственно.
- В сети Amic: снижение на 41 копейку - до 27,25 гривны за литр.