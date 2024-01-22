Як змінилися ціни на автогаз

Середня роздрібна ціна на автогаз знизилася на 011 копійок за літр за літр протягом вихідних — 19-22 січня. В середньому, вона становила 27,78 гривні за літр.

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Зміни в цінах за мережами АЗС: