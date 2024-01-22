Як змінилися ціни на автогаз
Середня роздрібна ціна на автогаз знизилася на 011 копійок за літр за літр протягом вихідних — 19-22 січня. В середньому, вона становила 27,78 гривні за літр.
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Зміни в цінах за мережами АЗС:
- Найбільше зниження було у мережі «Рур груп»: на 1,5 гривні за літр — до 28,00 гривень за літр.
- Найменше падіння цін у «БРСМ-Нафта»: на 15 копійок за літр — до 26,68 гривні за літр.
- У мережах KLO, «Кворум», BVS та Green Wave: зниження на 50 копійок за літр.
- У ZOG та «Автотранс»: ціни зменшились на 1 гривню за літр і 0,8 гривні за літр — до 27,00 гривень за літр та 27,18 гривень за літр відповідно.
- У мережі Amic: зниження на 41 копійку — до 27,25 гривні за літр.