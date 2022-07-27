Один вид пального знову подешевшав: ціна бензину, автогазу та дизелю на АЗС 27 липня
27 липня 2022 , 13:24Читать новость на русском
Автогаз й надалі продовжує тенденцію здешевшання, досягнувши показників кінця квітня 2022 року. На якій АЗС цей вид пального здешевшав найбільше, читайте далі.
Ціна пального на АЗС 27 липня
- Бензин А-95 – 50,66 гривні за літр (+3 копійок проти 26 липня).
- Бензин А-92 – 49 гривень за літр (-49 копійок).
- Дизельне пальне – 55,15 гривні за літр (-24 копійки).
- Автогаз – 29,44 гривні за літр (-50 копійок).
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Ціна автогазу продовжує знижуватись
27 липня середня ціна автогазу знизилася ще на 50 копійок – до 29,44 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.
- На 1,36 гривні, до 29,73 гривні за літр автогаз здешевшав на станціях WOG.
- Від 85 до 99 копійок здешевшав цей вид пального на станціях "Укрнафти"(до 29,08 гривні за літр), на станціях "Авіас" та інших — до 29,09 гривні за літр.
- На 50 копійок, до 28,98 гривні за літр продукт знизився у ціні в мережі "Автотранс".
- На 70 копійок, до 29,27 гривні за літр – на станціях "Катрал".
- На 25 копійок знизила ціну мережа Chipo, до 29,78 гривні за літр.