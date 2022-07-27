Ціна пального на АЗС 27 липня

Бензин А-95 – 50,66 гривні за літр (+3 копійок проти 26 липня).

– 50,66 гривні за літр (+3 копійок проти 26 липня). Бензин А-92 – 49 гривень за літр (-49 копійок).

– 49 гривень за літр (-49 копійок). Дизельне пальне – 55,15 гривні за літр (-24 копійки).

– 55,15 гривні за літр (-24 копійки). Автогаз – 29,44 гривні за літр (-50 копійок).

Читайте також Ідеальна нагода: чому варто інвестувати у криптовалюти вже зараз

Ціна автогазу продовжує знижуватись

27 липня середня ціна автогазу знизилася ще на 50 копійок – до 29,44 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

На 1,36 гривні, до 29,73 гривні за літр автогаз здешевшав на станціях WOG.

Від 85 до 99 копійок здешевшав цей вид пального на станціях "Укрнафти"(до 29,08 гривні за літр), на станціях "Авіас" та інших — до 29,09 гривні за літр.

На 50 копійок, до 28,98 гривні за літр продукт знизився у ціні в мережі "Автотранс".

На 70 копійок, до 29,27 гривні за літр – на станціях "Катрал".

На 25 копійок знизила ціну мережа Chipo, до 29,78 гривні за літр.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.