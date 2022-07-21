Один вид пального суттєво подешевшав: яка ціна бензину, дизелю та автогазу 21 липня

Ціна автогазу суттєво знизилась 21 липня. Найвигідніша пропозиція сьогодні у компанії "Авантаж 7". Детальніше про середню ціну бензину дизелю та автогазу на АЗС, розповідаємо далі.

Ціна пального на АЗС 21 липня

Бензин А-95 – 50,52 гривні за літр (+6 копійок проти 20 липня).

– 50,52 гривні за літр (+6 копійок проти 20 липня). Бензин А-92 – 49,45 гривні за літр (-10 копійок).

– 49,45 гривні за літр (-10 копійок). Дизельне пальне – 55,27 56,67 гривні за літр (-1,4 гривні).

– 55,27 56,67 гривні за літр (-1,4 гривні). Автогаз – 30,36 гривні за літр (-2,46 гривні).

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Ціна автогазу суттєво знизилась 21 липня

Середня роздрібна ціна автогазу на АЗС знизилась до 30,36 гривні за літр за добу (з 20 по 21 липня). Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Найбільше за добу ціну знизила компанія "Катрал" – на 2,10 гривні. Однак найвигідніша пропозиція 21 липня в компанії "Авантаж 7".

На BVS автогаз подешевшав до 29,79 гривні за літр, на 2 гривні за літр за добу.

Мережа ОККО знизила ціну на 1,33 гривні за літр, до 29,74 гривні за літр.

Мережа AMIC знизила ціну на 1,18 гривні, до 29,49 гривні за літр.

На станціях "БРСМ-Нафти" – на 99 копійок, до 29,15 гривні за літр.

Shell – на 0,95 гривні. до 29,59 гривні за літр.

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