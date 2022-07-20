Ціна пального на АЗС 20 липня
- Бензин А-95 – 50,46 гривні за літр (-4 копійки проти 19 липня).
- Бензин А-92 – 49,55 гривні за літр (-16 копійок).
- Дизельне пальне – 56,67 гривні за літр (+47 копійок).
- Автогаз – 32,82 гривні за літр (-63 копійки)
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АЗС повертають програму лояльності
Компанії BVS, Rodnik та "БРСМ-Нафта" повідомили на своїх сторінках у фейсбуці, що починають відновлювати програму лояльності.
- Мережа Rodnik повідомила, що для клієнтів знову доступна часткова оплата бонусами. "Повний доступ до бонусного рахунку й оновлення накопичень згідно зі статусами наразі у процесі відновлення", – мовиться у повідомленні.
- У BVS розповіли, що нараховують бонуси сплати за послуги та діють знижки на певні види пального.
- АЗС "БРСМ-Нафта" теж анонсувала знижки на дизельне пальне, але за умови купівлі обіду чи кави й сканування картки лояльності "БРСМ plus".
До теми – експерт розповів про поточну ситуація на ринку пального: дивіться відео